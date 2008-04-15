”Людина-кріт” 40 років копав тонель під своїм будинком

"Людину-крота", який протягом 40 років займався риттям тунелів під своїм будинком, зобов`язали сплатити 280 тисяч фунтів стерлінгів за ремонтні роботи, проведені місцевою управою, пише Daily Telegraph.

Через мережу підземних ходів особняк Вільяма Літтла, розташований в Лондоні в районі Хакні, перебував в аварійному стані. Інспекція виявила, що в багатьох місцях будинку попадали перекриття. Сам господар будинку називає прориті ним тунелі "поліпшеннями житла".

Вперше управа району Хакні звернула увагу на людину-крота в 2006 році, пише Guardian. За приблизними оцінками, впродовж 40 років Літтл вийняв близько 100 кубічних метрів грунту. У тунелях, виритих під ділянкою, Літтл зберігав машину і навіть човен.

Сусіди скаржилися на те, що він копає тунелі не тільки під своєю ділянкою. Літтл називав ці претензії нісенітницею, проте пізніше з`ясувалося, що він справді "поліпшив" частину сусідської території. 2006 року управа Хакні зобов`язала "людину-крота" повернути землю в тунелі. Літтл не став виконувати ці вимоги, після чого було ухвалено виселити його з особняка, щоб робітники змогли здійснити ремонт.

Лента.ру