Італієць самостійно збудував суперкар (фото)

Мешканець північної Італії Філандрі Морено (Filandri Moreno) за чотири роки власноручно побудував суперкар.

Як пише сайт Left Lane, 47-річний італієць назвав своє творіння Uragano, що в перекладі з італійської мови означає - "ураган". Зображення автомобіля потрапили до блогів уже давно, проте тільки зараз сталі відомі деякі подробиці про цю машину.

Філандрі Морено самостійно створив не тільки дизайн, кузов і салон автомобіля, а й розробив його гальмівну систему, підвіску та інші механічні частини. Єдина деталь, яку механік-одинак запозичив ззовні, - 4,2-літровий двигун V8 від Audi. Ймовірно, потужність стандартного мотора була збільшена за допомогою турбонагнітача.

Інших даних про Uragano поки що немає, також невідомі його тяго-динамічні характеристики.

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