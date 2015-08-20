З 20 по 23 серпня відділ продажів забудовника в Ірпені, проводить день відкритих дверей в ЖК «Контраст», який знаходиться на вул.Тургенівська 15. У цей період, потенційних покупців квартир в житловому комплексі чекають знижки на нерухомість в новобудові.

Для людей, які відвідають даний захід, працюють наші найкращі спеціалісти, які зможуть презентувати готове житло, показати квартири з різними видами з вікна і плануваннями. Також, відвідувачі заходу, зможуть отримати відповіді на всі запитання, які їх турбують про нерухомість Ірпеня.

Час та місце проведення:

З 20 по 23 серпня 2015 року, з 10:00 до 20:00

м.Ірпінь, вул.Тургенівська 15, офіс.

http://novostroi-nm.org/

Контакти:

Провідний спеціаліст відділу продажів Кучма Артем

Тел. (063) 344 22 60, (096) 851 88 39.