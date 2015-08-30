Грандіозна 60-та ювілейна виставка квітів "Квітковий оберіг" відкриється до Дня Незалежності на Співочому полі

Цього року відбудеться святкування 60-річного ювілею виставки квітів, перша з яких відбулася в Києві у далекому 1955 році. Постійним місцем розташування виставки і візитною карткою квіткової краси столиці стало Співоче поле Печерського ландшафтного парку, в якому і цього року відбудеться грандіозне квіткове дійство.

Цьогорічна 60-а виставка квітів, яка відкривається до Дня Незалежності, присвячена квітам України, їх сакральному коду і магічному обрядовому колу, з яких плетуть вінок-оберіг.

Для плетіння вінка-оберіга використовували 12 різних квіток, кожна з яких мала свій символ, своє сакральне значення для кожної родини і для країни в цілому , об’єднувала стихії природи і людського буття. Так, ромашка – символ кохання, мак – краси та чистого почуття, мальва -символ духовного коріння народу, його невмирущість, калина — символ жіночності, тощо. Щоб посилити цілющу силу вінка, поміж квітів вплітали трави чи стрічки, наприклад, листя дубу - задля сили, тощо.

На честь 60-ї ювілейної виставки найкращі ландшафтні дизайнери створять унікальну дворівневу об’ємну квіткову інсталяцію, а саме: глядачі зможуть побачити квіткові композиції з кожної квітки, яка є окремою з 12-ти частин, складових великого вінка- оберега. Побачити весь «Квітковий оберіг» ,всю грандіозну квіткову інсталяцію, можна буде на спеціальному оглядовому майданчику Співочого поля.

Розкішний «Квітковий оберіг» розгорнеться по всьому периметру Співочого поля і складатиметься з квіткових експозицій, наповнених обрядовими символами. Крім цього, особливого колориту об’ємна квіткова інсталяція набуватиме під вечір завдяки спеціально встановленим світодіодним підсвіткам.

На честь офіційного відкриття 60-ї ювілейної виставка квітів квіткові композиції з’єднають єдиною стрічкою в національних кольорах. Таким чином, магічний квітковий оберіг стане справжнім українським вінком і символізуватиме добробут, щастя і захист всієї України.

В рамках ювілейної виставки «Квітковий оберіг» всі гості Співочого поля матимуть можливість не тільки побачити абсолютно нові форми ландшафтного дизайну, які поєднали квітникарство із садовою архітектурою, а й створити власний вінок-оберіг та зрозуміти що означає кожна квітка у ньому.

Крім того, протягом роботи 60-ї ювілейної виставки квітів на Співочому полі працюватиме спеціальна «Квіткова пошта». Кожен з гостей виставки матиме можливість обрати листівку із зображенням однієї з квіткових композицій виставки і відправити її, з найкращими побажаннями своїм близьким та друзям, прямо з території Співочого поля. Для цього будуть встановлені спеціальні поштові скриньки, з яких листи будуть вийматись кожен день і одразу відправлятись адресатам.

Офіційна робота 60-ї ювілейної виставки «Квітковий оберіг» розпочнеться 21 серпня і триватиме до 20 вересня.

Кожні вихідні дні гостей Співочого поля чекатимуть нові тематичні заходи, музикальні шоу –програми, конкурси і майстер-класи, неймовірно смачні страви та напої, розваги і сюрпризи .

Акценти заходів на Співочому полі в рамках 60-ї ювілейної виставки «Квітковий оберіг»:

(Київ, комплекс «Співоче поле», вул. Лаврська, 41)

21 серпня 2015 року

о 14.00 - офіційне відкриття 60-ї ювілейної виставки квітів «Квітковий оберіг».

22 – 24 серпня - Шоу-wood, під час якого найкращі українські майстри-різьбярі виготовлятимуть унікальні художні фігури з поліна, стовбурів та пнів.

22 серпня о 19.30 - спеціальний показ театралізованої вистави за мотивами опери Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» .Всіх гостей чекає захоплююче ландшафтне театралізоване дійство мистецького проекту Запорізької обласної філармонії., яке поєднує в собі музичний матеріал опери з сучасними вимогами до видовищних постановок, а також незвичайні технічні рішення.

24 серпня - до 24 річниці Дня Незалежності України великий концерт «Невмируща сила» за участю легендарних ансамблів «Кобза», «Берегиня», «Козацькі розваги». Ці музичні колективи дозволяють глядачам бути безпосередніми учасниками дійства, що відбувається на сцені , а їх основою є нерозривне поєднання духовних цінностей найдавніших часів та третього тисячоліття.

29 – 30 серпня - День народження Співочого Поля - яскрава розважальна програма для дітей і дорослих. Виступи відомих артистів, шоу мильних бульбашок, виступи клоунів та аніматорів, конкурси, найсмачніші солодощі, особливі подарунки для тих гостей , чий день народження святкується в ці дні. Вперше, під відкритим небом дитячий показ мод до початку нового учбового року, демонстрація виробів на осінній сезон «Дитяча fashion-осінь» .

5 – 6 вересня - гастрономічне свято «День ковбасок», яке здивує та спокусить навіть тих, хто є найзавзятішим вегетаріанцем . Заплановано запрошення до участі відомих українських виробників ковбасної та м’ясної продукції.

12 вересня - День козака. Мужній бренд «Козацька рада» та Radio ROKS представлять надзвичайно насичену шоу-програму: великий козацький табір та розваги для мужніх чоловіків, козацький куліш, виступи майстрів бойового гопака та відомих музичних гуртів.

13 вересня та 19 вересня - нові шоу-програми золотої осені

20 вересня – офіційне завершення ювілейної 60-ї виставки квітів та велике вечірнє шоу "Вогняне коло".

60-та ювілейна виставка «Квітковий оберіг» працюватиме з 21 серпня по 20 вересня.

Графік роботи: щодня з 9.00 до 21.00.

Вхід - 30 грн.

Діти до 7 років, пенсіонери, інваліди, учасникі війни та учасникі ліквідації аварії на ЧАЕС – безкоштовно.

Детальна інформація на офіційному сайті Співочого поля:

http://pevchee-pole.com.ua/

Додаткова інформація за тел. (067) 446-37-66