Голова Чернігівської облради очолить список УКРОПу на місцевих виборах

Голова Чернігівської обласної ради Микола Звєрєв очолить список партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» та виборчий штаб партії на місцевих виборах. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова обласної організації УКРОПу Роман Семешко.

«Чинний голова обласної ради Микола Звєрєв стане керівником обласного виборчого штабу та очолить список партії на місцевих виборах на Чернігівщині»,– повідомив Семешко.

Чернігівську міську організацію партії «УКРОП», за словами Семешка, очолить волонтерка «Жіночої сотні Самооборони Чернігова» Оксана Рубан.