Ющенко передасть представникам Церков Віфлеємський вогонь

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у Великодню ніч передасть Віфлеємський вогонь представникам Церков і делегаціям з областей у Софійському соборі в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, час цієї події поки що не відомий. «Це буде вночі. Як відомо, Віфлеємський вогонь сходить тоді, коли цього бажає Господь Бог, а не в той час, на коли подію призначає людина», - зауважила прес-секретар.

Після цього Президент відвідає Великоднє богослужіння у Володимирському соборі. Також В.ЮЩЕНКО планує побувати на Великодніх богослужіннях в храмі Василя Великого на Львівській площі, в Андріївському храмі, у Свято-Успенському соборі в Києво-Печерській Лаврі.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, заходи орієнтовно будуть тривати з 21-ї години 26 квітня до 4-ї години 27 квітня.