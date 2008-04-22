Експерти працюють на місці вибуху в Києві (фоторепортаж)

Столична міліція порушила кримінальну справу за фактом вибуху в київському парку Шевченка, що стався вчора ввечері.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, вибух стався близько 19.10. Його потужність становила до 100 гр в тротиловому еквіваленті.

При цьому в ДЗГ зазначили, що вибух стався від запалювання, внаслідок нього було поранено легко в руку та ногу трісками від дерев’яної лави двох дівчат, які проходили неподалік.

Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджено 6 вікон у трьох квартирах на нижніх поверхах одного з будинків на вулиці Терещенківській.

Фото УНІАН