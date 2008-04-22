Поліція затримала п`яного велосипедиста, який обганяв автомобілі

П`яного велосипедиста затримали на шосе у гірського ланцюга Хаген на заході ФРН за значне перевищення швидкості, повідомляє РІА Новости з посиланням на Франс Прес.

Порушник, встановити факт сп`яніння якого поліцейським не становило труднощів навіть без спеціальних приладів, розвинув на ділянці гірської дороги з максимально дозволеною швидкістю 30 кілометрів на годину темп, цілком гідний професіонала, - 42 кілометри на годину.

Поліція зазначає, що перш, ніж його затримали, велосипедист встиг обігнати три автомобілі.