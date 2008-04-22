Поліція затримала п`яного велосипедиста, який обганяв автомобілі

21:58, 22 квітня 2008
Разное
1009 0

...з марафонською швидкістю

П`яного велосипедиста затримали на шосе у гірського ланцюга Хаген на заході  ФРН за значне перевищення швидкості, повідомляє РІА Новости з посиланням на  Франс Прес.

Порушник, встановити факт сп`яніння якого поліцейським не становило труднощів навіть без спеціальних приладів, розвинув на ділянці гірської дороги з максимально дозволеною швидкістю 30 кілометрів на годину темп, цілком гідний професіонала, - 42 кілометри на годину.

Поліція зазначає, що перш, ніж його затримали, велосипедист встиг обігнати три автомобілі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter