У четвер 10 вересня о 10.30 в прес-центрі УНІАН відбудеться прес-конференція на тему "Як Верховна Рада може вирішити проблему участі переселенців у місцевих виборах 25 жовтня?".

Учасники: перший заступник голови партії «Відродження», представник України у Венеціанській комісії Володимир Пилипенко та Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Михайло Чаплига.

Дата та час проведення заходу: 10 вересня о 10:30.

Адреса проведення заходу: Київ, вул. Хрещатик, 4

Для отримання додаткової інформації: Катерина Сиченко, тел.: 067 355 17 26.