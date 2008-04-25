Луценко і Черновецький звинуватили одне одного у виникненні автопробок у столиці

В Міністерстві внутрішніх справ відкидають звинувачення Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у незаконному вимиканні світлофорів на столичних перехрестях для безперешкодного проїзду високопосадовців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департамент зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС. (УНІАН: 24 квітня мер Києва заявив, що МВС “віддає незаконні команди про відключення світлофорів на перехрестях, через що утворюються пробки. Все це робиться для того, щоб забезпечити безперешкодний проїзд «вождів» різного рівня, у тому числі і міністрові МВС, дорогами столиці”).

Як зазначають з цього приводу в ДГЗ, відключення світлофорів здійснюється у випадках супроводу визначеного переліку посадових осіб, до яких належать Президент України, голова Верховної Ради України, прем’єр-міністр України, глави іноземних держав та офіційних міжнародних делегацій. Такі заходи здійснюються з міркувань забезпечення належної охорони вищих посадових осіб. Водночас, за даними правоохоронців, під час їх проїзду рух транспорту не перекривається та не блокується, а регулюється в ручному режимі працівниками Державтоінспекції, що передбачено й Правилами дорожнього руху.

При цьому в ДГЗ підкреслили, що до цього переліку не входять ні міністри, ні народні депутати, ні мери міст, хоча “ще до недавнього часу, всупереч чинному законодавству, нинішній мер Києва під час проїзду вулицями столиці використовував автомобіль супроводу ДАІ”.

Разом з тим міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО «взявся за практичне втілення тези «Закон один для всіх», у тому числі для учасників дорожнього руху”, і “цілком закономірно, що «жертвою» такої послідовної позиції міністра став і чинний міський голова Києва, якого позбавили супроводу спецавтомобілем ДАІ”. Очевидно, допускають в МВС, “саме ця обставина так обурила пана мера, що він спочатку поскаржився на дії МВС Президентові України, а нині почав шукати співчуття у громадськості”.

На жаль, констатують в МВС, ситуація із заторами не вирішується лише наявністю світлофорів або регулювальників. “В першу чергу, це проблема вдосконалення дорожньої інфраструктури, у тому числі будівництва нових сучасних доріг, транспортних розв’язок та паркувальних місць. Все це належить до компетенції органів місцевого самоврядування, до діяльності (або бездіяльності) яких міський голова Києва має безпосереднє відношення. Переконані, що одними популістськими заявами (особливо в передвиборчий період) проблему транспортних заторів не вирішити”, - підкреслили в ДГЗ.