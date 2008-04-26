Де в Києві купувати талони на парковку?

З 25 квітня комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» повністю переходить на безготівкову форму оплати за паркування автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це поінформувала заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

За її словами, відтепер паркувальники КП «Київтранспарксервіс» не будуть реалізовувати абонементні талони, а будуть виконувати функції контролерів та інформуватимуть водіїв щодо місць пунктів продажу абонементних талонів на паркування.

За її словами, служба блокування КП «Київтранспарксервіс» укомплектована особовим складом, транспортом, блокуючими пристроями та всім необхідним для належного виконання своїх обов`язків.

Талони на паркування можна придбати в мережі кіосків «Союз друк», «Преса», КП «Київпастранс», «Укрпошта», «Факти», «Мобіл Кард Сервіс», «Авто профіт», «Бест Кард Сервіс», «Новоторг» та на автозаправних станціях мережі «КЛО» та «Лукойл».