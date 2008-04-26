В Україні скорочується кількість розлучень

За статистичними даними Міністерства юстиції України, в державі спостерігається тенденція до скорочення кількості розлучень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, з початку 2008 року в Україні розірвали шлюб 41,5 тис. подружніх пар, що майже на 6 відсотків розлучень менше, ніж за аналогічний період 2007 року.

Показники першого кварталу поточного року підтверджують багаторічну тенденцію щодо поступового зменшення кількості українців, які виявляють бажання розірвати шлюб. При цьому кількість зареєстрованих шлюбів традиційно перевищує кількість розлучень на 15-20 відсотків, ця тенденція також є сталою і фіксується з року в рік.

Так, з початку 2008 року в Україні було укладено 50,2 тис. шлюбів, що на 18 відсотків перевищує кількість розлучень.

При цьому, як свідчить статистика органів реєстрації актів цивільного стану громадян, найміцніші сім’ї в Україні проживають в Закарпатті, де кількість шлюбів більш ніж удвічі перевищує кількість розлучень. У першому кварталі поточного року тут взяли шлюб 1980 пар, у той час як розлучилося лише 868 пар.

Найбільше ж весіль з початку року відбулося у Донецькій області (4649 шлюбів), Дніпропетровській області (3526 шлюбів), Харківській області (2948 шлюбів), Одеській області (2828 шлюбів), у Києві (2820 шлюбів), у Луганській області (2384 шлюби) та Київській області (2064 шлюби).

Найбільша кількість розлучень була зареєстрована практично в тих же регіонах - в Донецькій області (4328), в Дніпропетровській області (3236), в Харківській області (2581), у Луганській області (2320), у Києві (2433) та в Одеській області (2186).

Здебільшого такі показники пов’язані із кількістю населення, що проживає у даних регіонах.

Найкраще співвідношення кількості взятих шлюбів до кількості розлучень традиційно фіксується у Західній Україні. Так, з початку року у Тернопільській та Волинській областях таке співвідношення склало 1,5 до 1, у Львівській та Рівненській областях – 1,7 до 1, у Закарпатській області на кожні 2,2 шлюби прийшлося 1 розлучення.