У Києві відкриється пам’ятник Малевичу

Пам’ятний знак художнику Казимиру Малевичу відкриють у Києві 22 травня. З’явиться він у сквері на вулиці Володимиро-Либідській (між вулицями Боженка та Горького), повідомляє радіо „Київ 98 FM”.

За словами архітектора Дмитра АНТОНЮКА, меморіальний знак носитиме немеморіальний характер. Його можна буде використовувати і як сцену, і як місце для зустрічей. «Що з себе представляє цей знак – це по суті відомий чорний квадрат, але який лежить на рівні землі, як частина майданчика, сцена, якщо хочете, на якій стоїть куб. Але куб порожнистий і складається з рамок, які розгорнені у всі сторони світу, і відкритий ніби в космос», - розповів Д.АНТОНЮК.

Довідка. Казимир Северинович Малевич народився в Києві 23 лютого 1878 (або 1879) року. Батько був інженером цукрового виробництва, тому сімя часто переїжджала. До 17 років майбутній засновник супрематизму та кубофутуризму жив на Поділлі (Ямпіль), Харківщині (Пархомівка, Білопілля), Чернігівщині (Вовчок, Конотоп). Малювати вчився у Миколи Пимоненка в київській Художній школі Миколи Мурашка (1895—97).