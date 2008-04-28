Британці визнали японський віскі кращим у світі

Одне з найавторитетніших в світі видань про віскі, британський журнал Whisky Magazine, назвав японський односолодовий віскі марки "Йоічі" найкращим у світі, пише в неділю газета The Sunday Times. Нагорода за кращий змішаний віскі також дісталася японцям – перше місце в цій категорії зайняв віскі марки "Санторі Хібікі".

Журі у складі 16 експертів з віскі обрало "Йоічі" із понад 200 представлених на конкурс сортів за "прекрасне поєднання димного і смородинового смаку, вибуховий аромат і довгий і приємний післясмак". На їхню думку, японцям вдалося обійти шотландців – визнаних лідерів у виробництві віскі – через те, що в Японії мінливіший клімат, який сприяє кращому дозріванню напою.

Крім того, вони відзначили використовувані японцями традиційні технології варіння віскі, такі як перегінні куби на вугіллі, що вже давно вийшли з вживання при виробництві віскі в Шотландії.

За словами голови журі Дейва БРУМА, віскі японських марок почав набирати популярність після того, як доходи від продажу напою на внутрішньому ринку стали падати у середині 90-х років. Тоді японські виробники сконцентрувалися на виготовленні односолодового експортного віскі, який виявився дуже високої якості.

За відомостями газети, компанія "Нікка", що проводить віскі марки "Йоічі", вартість однієї пляшки якого досягає 150 фунтів стерлінгів, у 2007 році експортувала до Великої Британії близько тисячі ящиків напою, зокрема двох тисячі пляшок "Йоічі". Компанія "Санторі", що виробляє "Санторі Хібікі", і яка є лідером японського ринку з виробництва алкоголю, у свою чергу, за минулий рік експортувала до Європи 7200 пляшок "Санторі Хібікі".

Односолодовий віскі вважається класичним і має великий авторитет у любителів цього напою по всьому світу, передає Лента.ру. Найбільш відомі в світі віскі шотландських і американських марок.