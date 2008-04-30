До севастопольського кафе зайшов громадянин з вибухівкою
12:43, 30 квітня 2008Разное
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Повідомлення МВС
У місті Севастополь в приміщенні приватного кафе затримано місцевого жителя, у якого вилучено 390 г вибухівки.
Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.
Всього за добу за незаконне зберігання зброї затримано 19 осіб. У правопорушників вилучено чотири обрізи мисливських рушниць, п’ять одиниць саморобної вогнепальної зброї, 500 г вибухівки та 200 набоїв.
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