У Києві в Русанівський канал з’їхав і затонув автомобіль

29 квітня увечері до Головного управління МНС України в м. Києві надійшло повідомлення про те, що в Дніпровському районі по вулиці Русанівська набережна з’їхав в «Русанівський канал» та затонув автомобіль.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, було встановлено, що рухаючись від мосту «Патона» в напрямку готелю «Славутич» при в’їзді на вул. Русанівська набережна, з’їхав в канал та затонув невідомий автомобіль. Власник та марка автомобіля зараз з’ясовуються. На місці події працює оперативна група Головного управління МНС України в м. Києві. Тривають роботи з підняття автомобіля на поверхню.