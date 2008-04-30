У Києві сталася пожежа в дев’ятиповерхівці

29 квітня в Подільському районі Києва у 9-поверховому житловому будинку на другому поверсі в квартирі на кухні виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, МНСники через п’ять хвилин прибули на місце за викликом. При гасіння вони знайшли жінку 79 року народження, яка отримала отруєння чадним газом. Рятувальники передали потерпілу бригаді швидкої допомоги. Як згодом з’ясувалося, що причиною пожежі стало коротке замикання електропроводів в морозильній камері «Ардо» з послідуючим горінням.