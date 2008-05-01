Заборону на в`їзд великовантажного транспорту до Києва відклали на місяць

Київська влада, йдучи назустріч міжнародним автоперевізникам, відклала на місяць початок дії розпорядження про обмеження в’їзду великовантажного транспорту у столицю України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, за словами першого заступника голови КМДА Дениса БАССА. таке рішення КМДА ухвалила після переговорів з представниками Асоціації міжнародних автоперевізників.

«Якщо вже таке рішення прийнято, то нам потрібен хоча б місяць на інформування усіх компаній – користувачів міжнародними транспортними коридорами, що проходять через Київ», - зазначив президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Леонід КОСТЮЧЕНКО.

Він також додав: «Діє конвенція з міжнародних дорожніх перевезень та міжнародні угоди з 44 країнами Європи. КМДА зважила на важливість виконання цих угод. Ми розуміємо бажання столичної влади розвантажити київські дороги у години пік і будемо працювати з національними перевізниками та нашими іноземними колегами для того, щоб вони врахували при складанні графіків руху розпорядження КМДА. Впевнений, що за місяць ми з цим завданням впораємось».

Д.БАСС наголосив, що інтереси киян для нинішньої столичної влади - понад усе, але в даному випадку йдеться про імідж держави, через яку проходить кілька важливих автомобільних артерій міжнародного значення. «Водночас, питання обмеження в’їзду вантажівок у Київ не знімається з порядку денного і з першого червня на столичних дорогах воно таки буде запроваджене. Вирішення транспортних проблем столиці – це те, чого від нас чекають її мешканці», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у березні КМДА видала розпорядження “Про додаткові заходи щодо впорядкування руху вантажного автотранспорту в місті Києві”, яким з 1 травня передбачалась заборона заїзду до Києва вантажного транспорту загальною масою понад 4,5 тонни з 7.00 до 20.00. Рух транзитного вантажного транспорту територією міста мав здійснюватися з 1 травня з 20.00 до 7.00 тільки окремими вулицями і площами.