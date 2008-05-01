Серед постраждалих у Єгипті один українець і 13 росіян
10:26, 01 травня 2008Разное
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Відомо про вісьмох загиблих
Серед постраждалих в автокатастрофі в Єгипті один українець, 13 росіян, четверо британців, двоє італійців, двоє канадців, двоє румун і троє єгиптян.
Національності загиблих не повідомляються, зазначає «Газета.Ру».
На даний момент відомо про вісьмох загиблих. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
Туристичний автобус, що слідував із Шарм-еш-Шейха до Каїра, перекинувся на шосе.
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