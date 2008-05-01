Серед постраждалих у Єгипті один українець і 13 росіян

Серед постраждалих в автокатастрофі в Єгипті один українець, 13 росіян, четверо британців, двоє італійців, двоє канадців, двоє румун і троє єгиптян.

Національності загиблих не повідомляються, зазначає «Газета.Ру».

На даний момент відомо про вісьмох загиблих. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Туристичний автобус, що слідував із Шарм-еш-Шейха до Каїра, перекинувся на шосе.