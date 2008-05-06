У центрі Києва горів будинок: рятувальники витягли двох юнаків

У Києві в будинку на вулиці Софіївській, 23 близько 9:00 виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління МНС України в Києві, займання сталося на першому поверсі двоповерхового відселеного будинку.

Пожежу помітили працівники крамниці, що знаходиться поруч.

Працівники МНС, які прибули на місце події, евакуювали з другого поверху будівлі двох молодих людей, які не могли вийти із задимленого приміщення. Вони стояли біля вікна, намагаючись дихати через покривало, змочене водою, і звали на допомогу.

Як з’ясувалося згодом, врятованими виявилися двадцятирічний киянин і вісімнадцятирічний мешканець Вінницької області. Вони часто проводили час у відселеному будинку, розпивали там алкогольні напої.

На думку врятованих, пожежа сталася з вини безпритульних, що проживали на першому поверсі будівлі.

МНС причину займання наразі не називає, триває з’ясування обставин інциденту.