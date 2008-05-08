У Києві згорів бензовоз з 10 тоннами бензину
15:57, 08 травня 2008Разное
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Причини надзвичайної ситуації з’ясовуються
Сьогодні вдень в Голосіївському районі Києва на вулиці Деревообробній, на автозаправці, що розташована на території одного з будівельно-монтажних підприємств, загорівся бензовоз, котрий знаходився під розвантажуванням.
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій в місті Києві, місткість цистерни становить понад 10 тонн. О 15.03 пожежу було локалізовано. На місці пригоди працюють понад 10 одиниць пожежної спецтехніки з 8 пожежних частин міста. Постраждалих під час інциденту немає.
Як зазначив співрозмовник агентства, кабіна вантажівки, на якій знаходилась цистерна, зазнала сильних ушкоджень. Причини надзвичайної ситуації з’ясовуються.
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