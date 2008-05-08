В Індії автобус впав у річку з 90-метрової висоти: 28 загиблих
18:50, 08 травня 2008Разное
690 0
Водій не впорався з управлінням
В Індії внаслідок падіння пасажирського автобуса в річку загинули щонайменше 28 людей, передає ІТАР-ТАСС із посиланням на представників правоохоронних органів.
За словами поліцейських, швидше за все водій автобуса на справився з управлінням, входивши на великій швидкості в небезпечний поворот. Внаслідок чого машина вилетіла за межі дороги й впала вниз із висоти 90 метрів. На місце події прибули рятувальники, проте їхня робота ускладнена через скелясту місцевість.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter