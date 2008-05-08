ДАІ з травня затримує незареєстровані мопеди і скутери

Управління Державної автомобільної інспекції у Вінницькій області з травня затримують мопеди та скутери з обсягом двигуна до 50 куб. см, які не були вчасно незареєстровані.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник начальника Державтоінспекції у Вінницькій області Павло СОЛОНЕНКО.

За його словами, із травня співробітники ДАІ у Вінницькій області затримують та відвозять штрафмайданчики незареєстровані мопеди. "Заборонено експлуатацію незареєстрованних в 10-денний строк від дня придбання мопеди та скутери з обсягом двигуна до 50 куб. см.", - зазначив він. П.СОЛОНЕНКО сказав, що власники можуть забрати затримані мопеди зі штрафмайданчиків, надавши у відповідний орган ДАІ документи, які підтверджують право володіння ними.

Заступник начальника ДАІ додав, що наразі управління державної автомобільної інспекції у Вінницькій області вже зареєструвала більше тисячі мопедів з обсягом двигуна до 50 куб. см

Як повідомляв УНІАН, в березні 2008 року Управління Державної автомобільної інспекції УМВС України у Вінницькій області розпочало реєстрацію мопедів і скутерів, об’єм двигуна яких не перевищує 50 кубічних сантиметрів.