На Харківщині у житловому будинку згоріли двоє людей
12:33, 09 травня 2008Разное
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Повідомлення МНС
8 травня у с. Дубове Близнюківського району Харківської області у приватному житловому будинку через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електронагрівальних приладів виникла пожежа, внаслідок якої загинуло дві особи.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежу ліквідовано відділенням Державної пожежної охорони МНС.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Харківській області.
Всього за добу в Україні зареєстровано 109 пожеж, на яких виявлено тіла 12 загиблих осіб.
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