Вибух у київському кафе: 5 людей перебувають у важкому стані

Під час вибуху побутового газу у відкритому кіоску з продажу курей-гриль у Святошинському районі Києва постраждали 11 чоловік, 5 з яких перебувають в тяжкому стані. Всі постраждалі госпіталізовані.

Такі уточнені дані повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС в м. Києві.

Раніше повідомлялося, що під час вибуху газу та виниклої внаслідок цього пожежі отримали травми різних ступенів тяжкості 12 відвідувачів кафе і перехожих, з них 4 – у тяжкому стані.

Як повідомили в управлінні, вибух стався внаслідок витоку газу з одного із двох газових балонів, які використовували для приготування курей.

Від пожежі в кіоску з курми вщент згоріла торгова точка з продажу мобільних телефонів, що знаходилася поряд, повідомили у столичному ГУМНС.

На місці пригоди працювали співробітники з 6 пожежних частин Києва, зокрема 9 пожежних автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, вибух побутового газу з послідуючим горінням стався сьогодні, 9 травня, о 14.02 у Святошинському районі Києва на проспекті Перемоги, 100-А у кафе з легкозбірних конструкцій, що спеціалізувалося на приготуванні курей-гриль. О 14.45 пожежа була ліквідована. Для надання медичної допомоги постраждалим та охорони громадського порядку були залучені 10 бригад швидкої медичної допомоги та працівники міліції.