На офіційному сайті Ватикану з`явилася сторінка латиною

На офіційному сайті Ватикану з`явилася сторінка латинською мовою.

У розділі Sancta Sedes (Святий престол) розміщені релігійні тексти і промови пап цією стародавньою мовою, повідомляє Газета.ру.

Латинь вважається офіційною мовою Римсько-католицької церкви. Проте на сайті Ватикану до недавнього часу можна було знайти інформацію тільки сучасними європейськими мовами: англійською, французькою, італійською, німецькою, іспанською і португальською.

За популяризацію латині виступає нинішній Папа Римський Бенедикт XVI.

В останні роки використання цієї мови церквою почало скорочуватися. Так, майже все ділове спілкування і листування Ватикану ведеться італійською або англійською мовою. У зв`язку з цим Бенедикт XVI закликав зберігати стародавні церковні традиції.