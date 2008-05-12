Мороз знає, де переховується Цушко, і це - не Росія

Місце перебування колишнього міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА відоме, але він не в Росії, заявив сьогодні на прес-конференції в Севастополі лідер СПУ Олександр МОРОЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання, чи зустрічався він з В.ЦУШКОМ після висунення тому звинувачень, О.МОРОЗ сказав: «Я зустрічався з Василем Петровичем ЦУШКОМ 28 квітня в Москві, беручи участь у Міжнародному форумі соціал-демократичних і соціалістичних партій… Але він не в Росії перебуває».

На уточнююче запитання: «Тобто зараз місце його перебування не відоме?», лідер соціалістів відповів: «Відоме, але він не в Росії».

Довідка УНІАН. Унаслідок захоплення 24 травня 2007 року будівлі Генеральної прокуратури було порушено кілька кримінальних справ, зокрема, за фактами перевищення влади і службових повноважень тодішнім міністром внутрішніх справ В.ЦУШКОМ і працівниками МВС, а також перешкоджання працівникам оперативно-слідчої групи СБУ у виконанні службових обов`язків.

30 вересня В.ЦУШКО прийняв рішення про відставку через погіршення здоров`я.

16 квітня 2008 року заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН повідомив, що слідчий Генпрокуратури України висунув у Росії звинувачення В.ЦУШКУ у справі про захоплення будівлі Генпрокуратури. За його словами, В.ЦУШКО перебуває в Росії на лікуванні.

Того ж дня в СПУ заявили, що В.ЦУШКО перебуває на лікуванні в Німеччині, а не в Росії.

18 квітня генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО зазначив, що останнім місцем перебування В.ЦУШКА була Москва.