У Чорному морі знайшли моторний човен: доля 4 рибалок - невідома

У Чорному морі знайдено моторний човен, доля чотирьох рибалок залишається невідомою.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 13 травня продовжувалися пошуково-рятувальні роботи 4 мешканців м. Одеси, які 9 травня на моторному човні вийшли з смт.Затока Білгород-Дністровського району у Чорне море для здійснення морської прогулянки і риболовлі та не повернулися.

До проведення пошуково-рятувальних робіт залучалися 108 осіб, 8 одиниць плавзасобів та 6 одиниць техніки від різних міністерств та відомств.

Ввечері в зоні пошуку на глибині до 8 метрів водолазами було виявлено зниклий човен, який було піднято на поверхню та доставлено до смт.Затока.

Станом на сьогоднішній ранок доля 4 осіб залишається невідомою, пошуково-рятувальні роботи тривають.