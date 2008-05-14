Стартувала науково-спортивна експедиція до 120-річчя Нестора Махна

У Запорізькій області стартувала наукова експедиція "Країна Махновія", присвячена 120-річчю з дня народження Нестора Махна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облради, під час експедиції, яку її організатори - журналіст-краєзнавець Володимир СУПРУНЕНКО та художник Віталієм ПИЛИПЕНКО характеризують як "науково-спортивну", планується збирати історичні та фольклорні матеріали про анархістський рух у краї, а також про життя і діяльність ватажка одного з найпотужніших селянських повстань.

Експедиція триватиме 6 днів. За цей час її учасники планують об`їхати на велосипедах низку населених пунктів Гуляйпільського району Запорізької області, на території якого народився Нестор Махно, і кілька районів у Запорізькій і Дніпропетровській областях, де точилися бої за участі армії анархістів під його проводом.