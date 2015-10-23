У Sport Life тепер 40 клубів!

Щоб отримати фітнес світового рівня, мешканцям Запоріжжя тепер немає необхідності їхати в Європу та Америку. Адже фітнес за міжнародними стандартами прийшов до них. 22 жовтня Sport Life презентував тут новий клуб.

Спорт став не тільки більш якісним. Він став доступнішим. Клієнти Sport Life мають доступ до тренувань у всіх містах України, де є клуби мережі. Отже відрядження, відпустка, подорож тепер не привід припиняти тренування!

«Відкриваючи наші клуби, ми прагнемо привчити українців до здорового способу життя. Сьогодні тільки 3% українців займаються спортом. Для порівняння, в розвинених європейських країнах цей показник - 12%. Ми робимо спорт доступним для наших співвітчизників. Наші фахівці спеціально розробляють широкий спектр абонементних пропозицій. Найбільш лояльні - 10 гривень на день. На мій погляд це смішна ціна за здоров'є », - коментує Костянтин Дедищев, віце-президент з маркетингу ГК Sport Life.

Запорізький клуб преміум класу пропонує найширший спектр фітнес-послуг у місті. Міні-футбольні поля вже влітку приймали професійні та аматорські матчі. Відкрите тренування в аква-комплексі в день відкриття провела юнацька команда Запорізької федерації з плавання.

«Клуби Sport Life - це не тільки місця для тренувань. Їх можна розглядати як повноцінні місця сімейного дозвілля. Кожен член сім'ї може знайти тут заняття собі до душі. Влітку тут буде функціонувати повноцінний аква-комплекс з відкритими басейнами», - ділиться Дмитро Музичук, керівник відділу продажів Sport Life Запоріжжя.