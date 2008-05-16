Велика аварія паралізувала Московський міст: зіткнулися 7 машин

Рух на одній з головних транспортних артерій столиці – Московському мосту повністю заблоковано. Зіткнулися 7 машин, повідомляє "Сегодня". У «Peugeot», який їхав у напрямку моста, врізався легковик. Іномарку розвернуло і вона вилетіла упоперек усіх чотирьох смуг. В аварію потрапили сім автомобілів: фура «Сканія», фура «МАЗ», «Skoda Octavia», «Peugeot», «Mitsubishi Lancer», «Газель», «ВАЗ-2106». Водії «Mitsubishi Lancer» і «Жигуля» потрапили до лікарні. Починаючи від Троєщинського ринку і до моста тягнеться суцільна пробка. Всі під`їзди заблоковані. З бульвару Перова даїшники розвертають транспорт у зворотний бік. Інформації про жертви і потерпілих поки немає. Через проспект Ватутіна і Московський міст люди йшли пішки.