Покупцем найдорожчих картин у світі виявився Роман Абрамович

Таємничим покупцем "Триптиху" (Triptych, 1976) Френсіса Бекона та картини Люсьєна Фрейда "Спляча соцпрацівниця" (Supervisor Sleeping) виявився губернатор Чукотки і підприємець Роман Абрамович, пише в неділю газета The Times з посиланням на "надійні джерела".

"Сплячу соцпрацівницю" продали на аукціоні Christie`s в Нью-Йорку у вівторок. Картина пішла за 33,6 мільйона доларів, що стало рекордом ціни для твору будь-кого з нині живих художників. У середу вже на Sotheby`s за "Триптих" Бекона покупець заплатив 86,3 мільйона доларів, таким чином перекривши рекорд для картин цього автора.

За словами редактора видання The Art Newspaper Крістіни Руїс (Cristina Ruiz), вона схвалює вибір Абрамовича. "Це добрі придбання, і, я думаю, вони не впадуть в ціні", - пояснила співбесідниця The Times, додавши, що російський бізнесмен поки що новачок на ринку мистецтва.

Як стверджує The Times, на придбання картин Бекона і Фрейда Абрамовича надихнула його 26-річна подруга Дарина Жукова, яка захоплюється мистецтвом і недавно запустила власну лінію одягу і аксесуарів. Представники чукотського губернатора відмовилися коментувати газеті "Його особисті справи".

Лента.ру