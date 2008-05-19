18 людей постраждали у ДТП в Криму (фоторепортаж)

Як уже повідомлялося учора в Криму сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждали 18 осіб: 7 дорослих і 11 дітей. Кореспонденту УНІАН стали відомі подробиці ДТП.

Як повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в автономії, в результаті ДТП постраждали 15 громадян Росії і 3 громадян України.

Автобус «Ікарус», в якому знаходилися водій, екскурсовод і 41 пасажир, повертався з екскурсії в санаторій «Північне сяйво», що належить Республіці Комі Російської Федерації. Повертаючи з траси Сімферополь - Миколаївка у бік міста Саки, автобус не пропустив автомобіль «Фольксваген», який рухався назустріч. «Відбулося сильне зіткнення. В результаті автобус розвернуло практично на 180 градусів», - відзначили в прес-службі. У цю ж мить відбулося ще одне дотичне зіткнення: «Ікарус» ударив автомобіль «Опель-Астра», який стояв на перехресті. Зараз слідство з`ясовує дійсну причину аварії.

Рятувальники, які прибули на місце події відключили акумулятор, попередивши можливе займання палива, що розлилося з «Фольксвагена», і допомогли транспортувати постраждалих до карет «швидкої допомоги».

В результаті ДТП, за даними МНС, постраждали 15 пасажирів автобуса – росіяни; троє українців - жінка-екскурсовод, яка їхала в автобусі, і двоє людей, що знаходилися в автомобілі «Фольксваген».

Серед постраждалих росіян - 11 дітей (жителі Республіки Комі РФ), віком від 4-х до 10-ти років. «В даний час життю дітей ніщо не загрожує», - відзначили в МНС.

При цьому троє дорослих, що постраждали в ДТП, - у важкому стані. «Серед них – пасажир автомобіля «Фольксваген», екскурсовод автобуса і 27-річна пасажирка автобуса, мешканка міста Сиктивкар», - повідомили в МНС.

Разом з тим, дані про кількість потерпілих, надані прес-службою Управління ДАІ Криму, відрізняються від даних кримського Главку МНС. За даними ДАІ, в результаті ДТП постраждали 20 осіб, з них 18 знаходилися в автобусі (12 дітей, 5 батьків цих дітей і екскурсовод), ще двоє - в автомобілі «Фольксваген».

ДАІ надає також дані по автобусу: він призначений був тільки для підвезення співробітників Сакського санаторію «Північне сяйво». «Ні схеми маршруту екскурсії, ні ліцензії на здійснення комерційного перевезення пасажирів, ні узгоджень з ДАІ, ані жодних інших документів, що дозволяють цей вид діяльності, у водія не було», - наголосили в ДАІ.

Фото прес-служби Управління ДАІ Криму