У Маріуполі катер врізався у причал: загинули троє людей

Вчора о 23.00 у Маріуполі на території морського торговельного порту саморобний пластиковий катер, який прямував з Єйська Краснодарського краю РФ, не вибравши безпечної швидкості, вдарився о споруду причалу.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок цього загинуло троє осіб (один громадянин України і двоє росіян), та ще одна особа постраждала (громадянин Росії), яку з травмами у важкому стані госпіталізовано до міської лікарні №9 Маріуполя. Причина та обставини аварії встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.