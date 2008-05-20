У Маріуполі катер врізався у причал: загинули троє людей
08:31, 20 травня 2008Разное
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Один громадянин України і двоє росіян
Вчора о 23.00 у Маріуполі на території морського торговельного порту саморобний пластиковий катер, який прямував з Єйська Краснодарського краю РФ, не вибравши безпечної швидкості, вдарився о споруду причалу.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок цього загинуло троє осіб (один громадянин України і двоє росіян), та ще одна особа постраждала (громадянин Росії), яку з травмами у важкому стані госпіталізовано до міської лікарні №9 Маріуполя. Причина та обставини аварії встановлюються.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.
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