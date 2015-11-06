На перетині вдумливих … поглядів

6 листопада о 17:00 у галереї «Лавра» - урочисте відкриття Фотовиставки «День-2015»!

16 років фотоісторії, 111 виставок у 31 місті України, 702 нагороджені фотографи – це історія Міжнародного фотоконкурсу газети «День» у цифрах. Статистика 2015 року не менш вражаюча – близько 200 учасників надіслали понад 3000 фото. Журі «Дня» відібрало з них 350 найкращих знімків.

Цього року акцент – не стільки на емоційну складову (хоча куди ж без неї), скільки на осмислення подій, які нині переживає Україна. Цьогорічна фотовиставка – це безперервний перетин поглядів. Погляди відвідувачів перетинатимуться з поглядами військових, що дивитимуться на них з бліндажів, окопів, з БТРів і танків, з поглядами політиків (а це вже зовсім інші обличчя, типажі й очі), з поглядами переселенців і волонтерів, митців, дітей… Ця виставка стане своєрідним полілогом, який відбуватиметься між глядачами, фотографами і героями світлин. І, повірте, все буде зрозуміло без слів. Весь драматизм, наш спільний досвід і шлях подолання…

«Якщо «читати» надісланий на виставку фотоматеріал, то я бачу драматизм подолання, драматизм стану, в якому перебуває країна. Це – рівень політики і рівень людського, «сектор живого», звідки бере свої сили українець. Багато є того, що є, власне, назвою однієї з наших книг – «Катастрофи і Тріумфу». До катастрофи я відношу не тільки знімки військових, – розповідає головний редактор «Дня» Лариса Івшина. – Я би сказала, що найбільшою драмою є те, що травмована 20-м століттям людина, якій держава не змогла допомогти, а ще більше на початку 90-х запустила її по деструктивній дорозі, руйнує себе і все навколо».

Окрім постійних номінацій конкурсу – «Події», «Життя, як воно є», «Політика», «Жанрове фото» і «Світ очима дітей», з’явилися й нові. Так окрема номінація від міжнародної організації ПРООН «Будуємо нову країну разом» тепер включає у себе підномінації: «Я реформую країну!», «Новий Донбас», «Переселенці. Жити заново!», «Чиста та зелена Україна». Вперше цього року нагороджуватимуть і фотографів у номінації «Птахи водойм».

Фотографії, представлені на фотовиставках «Дня», часто називають пророчими. Тож, можливо, і цього разу ви побачити не лише те, як Україні прожила цей рік, а й те, як вона проживе рік наступний.

Виставка проходитиме у галереї «Лавра» (вул. Лаврська, 1) з 7 по 15 листопада. Вхід вільний.

З питань акредитації слід звертатися: (044) 303-96-21,

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