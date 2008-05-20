Тимошенко сподобався романтичний Турчинов та його страхи

Прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО дуже сподобався фільм «Ілюзія страху», знятий за книжкою першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам після презентації фільму в Києві, на якій була присутня разом з дочкою і зятем.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, цей психологічний тріллер відкриває душу О.ТУРЧИНОВА.

«Прекрасні актори, прекрасні сучасні технології і, безумовно, наш Олександр ТУРЧИНОВ. Я думаю, він непоганий сценарист», - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що зйомки і вихід цього фільму не треба пов`язувати з виборами. «Я думаю, що у Олександра Валентиновича є ще дуже яскраве життя за межами політики і виборів, і я думаю, те, що він сьогодні зробив – зробив для душі… Цим фільмом він трохи відкрив свою душу дуже чесної, відвертої і, я б сказала, романтичної людини», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

В інтерв’ю журналістам О.ТУРЧИНОВ зазначив: "У фільмі і в книзі я хотів довести, що проблеми людей, також як і наші мрії та досягнення, якщо придивитись, - все це ілюзія. Замість влади і грошей людину не залишає страх жити, страх померти", - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що стрічка не є автобіографічною.

Як повідомлялося, допрем`єрний показ фільму «Ілюзія страху», знятого за однойменною книгою і сценарієм Р.ТУРЧИНОВА, пройшов сьогодні в одному з кінотеатрів Києва. Режисер фільму – Олександр КИРИЄНКО, а головну роль зіграв російський актор Андрій ПАНІН.