П`ятирічна дівчинка загинула через крадіжку електрики місцевим жителем

У Запорізькій області загинула п`ятирічна дитина внаслідок крадіжки електроенергії місцевим жителем.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків УМВС України в Запорізькій області, повідомлення про зникнення дівчинки з села Підгірне (Приморський район Запорізької області) надійшло в міліцію 14 травня.

За даними ЦГЗ, для пошуку дитини та встановлення обставин зникнення дівчинки того ж дня в Підгірне виїхала оперативно-розшукова група, яка відпрацьовувала низку версій, зокрема викрадання та умисне вбивство.

"Первинні розшукові заходи результату не принесли, і 15 травня працівники підрозділів громадської безпеки та близько 50 військовослужбовців внутрішніх військ МВС почали прочісувати територію села та місцевість навколо. У результаті 17 травня в покинутому колодязі було знайдене тіло зниклої дівчинки", - повідомили в ЦГЗ, зазначивши, що вже встановлені обставини і причини трагедії.

"Встановлено, що дитина загинула від удару струмом. 58-річний раніше судимий житель села Підгірне здійснював незаконний відбір електроенергії, накинувши неізольований дріт на електроопору. Дівчинка, збираючи квіти біля покинутого будинку, випадково схопилася за дріт і одержала смертельний удар струмом", - повідомили в ЦГЗ.

Чоловік, який крав електроенергію, знайшовши мертву дівчинку, за даними ЦГЗ, злякався і заховав тіло загиблої дитини в покинутому колодязі. Зараз його затримали. Щодо зловмисника порушено кримінальну справу за ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство з необережності). Триває слідство.