У Донецьку прирівняли одного студента до... 5 двірників

У Донецьку на літній період організують студентський будівельний загін із 300 осіб для надання допомоги комунальникам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

"Ми сьогодні розглядаємо питання з організації будівельних загонів на час літніх канікул у студентів, - сказав мер. - Спробуємо такий загін у кількості 300 осіб організувати для того, щоб вони надали максимальну допомогу нашому комунальному господарству".

За словами О.ЛУК’ЯНЧЕНКА, необхідність створення такого загону викликана тим, що на даний час у місті Донецьку не вистачає 1600 двірників.