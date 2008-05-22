У Донецьку прирівняли одного студента до... 5 двірників
18:59, 22 травня 2008Разное
856 0
Кому до вподоби канікули з мітлою?
|Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.
"Ми сьогодні розглядаємо питання з організації будівельних загонів на час літніх канікул у студентів, - сказав мер. - Спробуємо такий загін у кількості 300 осіб організувати для того, щоб вони надали максимальну допомогу нашому комунальному господарству".
За словами О.ЛУК’ЯНЧЕНКА, необхідність створення такого загону викликана тим, що на даний час у місті Донецьку не вистачає 1600 двірників.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter