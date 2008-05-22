Кличко розповів, як буде розв’язувати транспортну проблему

Кандидат на посаду Київського міського голови Віталій КЛИЧКО презентував «Комплексну програму розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури м. Києва».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Блоку Кличка.

За словами В.КЛИЧКА, за два-три роки в Києві буде створена система муніципальних паркінгів з достатньою кількістю місць та почнуться активні роботи зі зведення двох нових мостів через Дніпро.

“За цей час необхідно спроектувати і почати будівництво громадських та офісних центрів на лівому березі Києва, що дозволить збалансувати транспортні потоки і розвантажити основні магістралі міста в години-пік”, - додав він і повідомив, що його команда разом з фахівцями світового рівня працює над новим Генеральним планом Києва, в якому будуть передбачені всі питання розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури міста.

«Ми зробимо акцент на розвитку громадського транспорту, надаючи пріоритет тролейбусам, трамваям та метро. Ми затвердимо тарифну політику, яка зробить доступним громадський транспорт завдяки дотаціям з бюджету. Буде кардинально оновлений і збільшений парк громадського транспорту. Ми заборонимо будівництво нових об`єктів без належної кількості паркувальних місць», - заявив В.КЛИЧКО під час презентації програми.