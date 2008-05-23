У Києві відкрито нову дорогу з центра на Борщагівку

У Києві відкрито новий шлях під Повітрофлотським мостом, який дасть можливість прямого проїзду з центру міста на Борщагівку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, у церемонії взяв участь Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Згадана дорога тягнеться від вулиці Жилянської до вулиці Борщагівської.

«Важливо, що шлях довжиною всього в 1 км дасть можливість значно розвантажити проспект Перемоги та Повітрофлотський шляхопровід. Зокрема, затори зменшаться на 50% на в’їзді на шляхопровід та на 12% – на площі Перемоги», – повідомив перший заступник голови КМДА Денис БАСС.

За його словами, новозбудована дорога має дві смуги руху в бік Борщагівки і пропускатиме 2 тис. автомобілів у годину пік.

«Окрім того, ця дорога дасть можливість повноцінно працювати системі одностороннього руху на вулицях Жилянській та Старовокзальній, оскільки від сьогодні водіям не потрібно буде заїжджати на Повітрофлотський міст, щоб дістатися з Жилянської до Борщагівської», – сказав Д.БАСС.

Він зазначив, що будівництво дороги профінансовані з міського бюджету і коштує 4,1 млн. грн.