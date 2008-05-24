США готуються до руйнівного землетрусу

Американські науковці оцінили збитки, яких завдасть США очікуваний землетрус у Каліфорнії. Повний список пошкоджень, складений фахівцями Геологічної служби США і Геологічної служби Каліфорнії, оприлюднений на сайті pubs.usgs.gov.

Землетрус магнітудою 7,8 станеться близько 10 ранку. В епіцентрі землетрусу опиниться південна частина Каліфорнії. В результаті підземних поштовхів загинуть близько 1,8 тисяч людей і понад 50 тисяч одержать травми різного ступеня тяжкості. Буде зруйновано більше 600 тисяч будівель, і тисячі людей залишаться без житла. Землетрус пошкодить водогони, лінії електропередач, дорогі та залізничні колії. Загальна шкода перевищить 200 мільярдів доларів.

Такий сценарій руйнівного землетрусу написали близько 300 науковців, грунтуючись на сейсмологічних і геологічних даних. З урахуванням одержаної інформації була складена комп`ютерна модель майбутніх поштовхів, за допомогою якої інженери і конструктори змогли оцінити ступінь пошкодження будівель в районі землетрусу. Зважаючи на ці дані, соціологи змогли визначити кількість жертв і шкоду для економіки.

Дослідники розробили докладний сценарій катастрофи, щоб підготувати населення штату до можливих наслідків землетрусу, а також щоб переконатися в готовності служб порятунку. За цим сценарієм був розроблений план тренувальних заходів, які почнуться 13 листопада 2008 року. В рамках проекту "Золотий охоронець" (The Golden Guardian) учені проводитимуть в штаті різні навчальні заходи.

Раніше фахівці Геологічної служби США спрогнозували, що до 2038 року з вірогідністю близько 99 відсотків в Каліфорнії станеться потужний землетрус.

Землетруси в Каліфорнії пов`язані з розломом Сан-Андреас, який проходить уздовж узбережжя Тихого океану по території штату Каліфорнія.

Лента.ру