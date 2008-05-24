На трасі Київ-Чоп загинули 11 людей

У Житомирській області під час дорожньо-транспортної пригоди загинуло 11 осіб.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

Аварія сталася вчора в Житомирському районі на трасі “Київ-Чоп” близько 22.00.

Внаслідок зіткнення маршрутного таксі «Фольксваген» з вантажівкою загинув водій і всі пасажири мікроавтобуса. Водій вантажного автомобіля отримав травми.

Подробиці трагедії встановлюються.

У Житомирській області створено оперативний штаб у зв’язку з масштабною аварією на трасі “Київ-Чоп”, внаслідок якої загинуло 11 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, до штабу увійшли заступники голови ОДА, начальники управлінь, представники Управління МНС в області, прокурор та начальник обласного УМВС. Очолив штаб голова облдержадміністрації Юрій ЗАБЕЛА.

Штаб вирішує питання щодо організації приїзду родичів загиблих, розпізнання та транспортування тіл. Для родичів загиблих замовлено готельні номери, організовано гаряче харчування.