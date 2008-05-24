Збройні сили США одержать швидкісні бойові баггі

Армія і Корпус морської піхоти (КМП) США розглядають можливість закупівлі кількох тисяч високотехнологічних автомобілів типу баггі, здатних рухатися з високою швидкістю по пересіченій місцевості. Про це повідомляє Army Times. Нові машини планується застосовувати для ударів по противникові, розвідки та евакуації поранених.

В рамках спільної програми Армія і КМП США мають намір розробити і прийняти на озброєння дві модифікації автомобілів: полегшену для транспортування конвертопланами V-22 Osprey і потужнішу із збільшеною вантажопідйомністю. Обидві модифікації значно перевершуватимуть за своїми швидкісними характеристиками нинішні військові позашляховики HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) та перспективні легкі тактичні машини JLTV (Joint Light Tactical Vehicle).

Наразі представники Армії і КМП США розглядають кілька дослідних зразків бойових баггі. Водночас військові інженери працюють над створенням високотехнологічної автомобільної підвіски, яка дозволить рухатися пересіченою місцевістю на великій швидкості. Одним з варіантів є застосування амортизаторів з магнітно-реологічною рідиною, яка під впливом спеціальних електромагнітних котушок здатна миттєво змінювати свою в`язкість.

КМП США, ймовірно, сформулює вимоги до бойового баггі з урахуванням проведених торік випробувань нових позашляховиків з відкритою кабіною ITV (Internally Transportable Vehicle). Розроблена компаніями American Growler і General Dynamics машина масою 1800 кілограмів і вантажопідйомністю 900 кілограмів здатна розвивати швидкість близько 100 кілометрів на годину і може оснащуватися кулеметами калібрів 7,62 і 12,7 міліметра або гранатометом калібру 40 міліметрів. Вартість однієї ITV - близько 120 тисяч доларів.

Натомість, Армія США найближчим часом планує провести випробування дослідного зразка легкого ударного автомобіля LSV (Light Strike Vehicle), устаткованого двигуном потужністю 500 кінських сил і здатного розвивати швидкість 160 кілометрів на годину. Маса створеного компанією Blackwater прототипу LSV - 1350 кілограмів, вантажопідйомність - 1125 кілограмів. Крім цього, з початку року американські війська в Афганістані проводять випробування розробленої компанією BAE Systems багатоцільової машини SPRAT (Specialized Reconnaissance Assault Transport), яка здатна перевозити чотирьох осіб і одну тонну вантажу на швидкості до 160 кілометрів на годину. Автомобіль устаткований дизельним двигуном об`ємом 6,5 літра і спеціальною пневматичною підвіскою.

Ще один варіант бойового баггі створений компанією General Dynamics і одержав позначку TAC-C (Tactical Autonomous Chassis-Combat vehicle). Його головною особливістю є можливість діяти в автономному режимі. Машина оснащується незалежною підвіскою, має малий радіус розвороту і може рухатися по діагоналі. Максимальна швидкість TAC-C - 140 кілометрів на годину.

Як зазначає Army Times, на даний момент конкретних рішень щодо закупівлі бойових баггі не прийнято. Надходження нової техніки в бойові частини збройних сил США очікується не раніше ніж за кілька років.

Автолента