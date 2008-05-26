У Кременчуці вибух на сталеливарному заводі: у піч завантажили снаряд

На Кременчуцькому сталеливарному заводі (Кременчук, Полтавська обл..) через вибух снаряда зруйновано сталеливарну піч.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС у Полтавській області. (УНІАН: сьогодні на території ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» стався вибух снаряда, який разом з металобрухтом було завантажено в піч).

«Працівники цеху розповіли, що перший вибух пролунав о 4 годині в четвертому казані. Але він був несуттєвим, і через це роботи не припинилися. Наступним став вибух о 05.20, тільки вже в 9-у казані. Він повністю розірвав завантажувальну стінку і зруйнував сталеливарну піч», - відзначили в МНС.

За даними прес-служби, шматки непереплавленого металу розлетілися на всі боки, пошкодивши дах у трьох місцях. Майже одразу після вибуху спалахнула пожежа. На місце події вирушили підрозділи Кременчуцького міського управління ГУ МНС. Вогнем було пошкоджено покрівлю на площі 25 квадратних метрів.

Поблизу від розірваної печі було знайдено фрагменти боєприпасів, які викинуло вибухом разом з іншими деталями металобрухту. Також на майданчику складського цеху знайдено 8 артилерійських снарядів, які робітники відклали під час сортування металобрухту перед завантаженням у сталеливарну піч. Крім того, було знайдено 2 протитанкові міни: одна часів Другої світової війни і одна сучасного виробництва, повідомили в прес-службі.

«Зараз ми готуємо матеріал до прокуратури, - сказав заступник начальника Кременчуцького міського управління МНС Віталій НАВРОЦЬКИЙ. - Вона має з`ясувати, як на територію заводу потрапила така кількість вибухонебезпечних предметів. Це просто диво, що ніхто не постраждав. На щастя, це була 3-а зміна, і людей на території заводу було мало. Металобрухт у печі завантажувався за допомогою мостових кранів, поряд з якими взагалі не було людей».

На місце події виїхала піротехнічна група ГУ МНС області для знешкодження знайдених боєприпасів.