У Сумській області розбився Ан-2: пілот загинув

Інформація МНС

У Сумській області поблизу села Славгород зазнав аварії літак Ан-2, який із повітря здійснював обробку сільгоспугідь ТОВ „Славгородське”. Пілот при цьому загинув. Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Ігор КРОЛЬ. На місці авіакатастрофи працюють група рятувальників МНС та опергрупа ГУ МНС.

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