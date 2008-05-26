У Сумській області розбився Ан-2: пілот загинув
13:47, 26 травня 2008Разное
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Інформація МНС
У Сумській області поблизу села Славгород зазнав аварії літак Ан-2, який із повітря здійснював обробку сільгоспугідь ТОВ „Славгородське”. Пілот при цьому загинув.
Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Ігор КРОЛЬ.
На місці авіакатастрофи працюють група рятувальників МНС та опергрупа ГУ МНС.
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