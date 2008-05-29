У Полтавській області вертоліт перекинувся на бік

У Полтавській області вертоліт Ка-26, що належить миколаївській фірмі, перекинувся на бік.

Як повідомили УНІАН у північно-східному регіональному відділенні інспекції Державіаадміністрації України, інцидент стався на аеродромі в Кременчуцькому районі в селі Потоки.

«Вертоліт наткнувся на перешкоду, через що перекинувся на бік і уперся лопатями в землю. Двоє чоловік, які перебували у вертольоті, не постраждали», - повідомив представник інспекції. За їх даними, пілот вертольота направлений на обстеження в наркодиспансер.

Як повідомили в прес-службі облуправління міліції в Полтавській області, втручання правоохоронних органів і лікарів швидкої допомоги не потрібно.