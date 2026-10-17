Пекін взявся за заможних китайців після десятиліть лібералізму, - Reuters

Тепер китайці зобов'язані платити податки на закордонні доходи.

Епоха відносного фінансового лібералізму в Китаї, схоже, добігає кінця. Найзаможніші громадяни Китаю почали згортати офшорні трасти, продавати акції та навіть змінювати податковий статус, щоб підготуватися до запровадження нового закону, який значно збільшить їхнє податкове навантаження. Про це повідомляє Reuters із посиланням на юристів, фінансових консультантів та інших співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

Нові вимоги Пекіна зобов'язують китайців декларувати доходи від офшорних трастів. Наприкінці липня Пекін встановив крайній термін подання відповідних декларацій – 22 жовтня. Прибутки оподатковуватимуть за ставкою 20%, що змусило заможних громадян терміново оцінювати свої податкові зобов’язання.

За оцінками Boston Consulting Group, обсяг китайських офшорних статків становить близько $1,7 трлн. Такі трасти особливо популярні серед великих акціонерів китайських компаній, чиї акції торгуються за кордоном.

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Як пише Reuters, податкові органи шукають потенційних платників за рейтингами багатства Hurun, корпоративною звітністю та іншими відкритими даними. У деяких регіонах створюють спеціальні групи для виявлення незадекларованих доходів.

Найбільше нововведення може зачепити засновників компаній, акції яких котируються в Гонконзі та США. За словами генерального директора JLT Legacy Group Оскара Лю, багато хто з них продавав акції через трасти на піку їхньої вартості у 2014–2020 роках.

"Ми оцінюємо, що сума податку до сплати в окремому випадку може становити від кількох мільйонів юанів до сотень мільйонів або навіть мільярдів", – заявив Лю.

Нові вимоги вже змушують власників активів шукати гроші. За даними видання, одна з родин технологічного мільярдера продає приблизно половину свого портфеля акцій. Банки також почали кредитувати заможних клієнтів для сплати податків, приймаючи в заставу акції їхніх компаній.

Водночас юристи наголошують на невизначеності правил. Зокрема, незрозуміло, наскільки далеко в минуле можуть поширюватися податкові зобов’язання та як визначатимуть зв’язок платника з Китаєм.

За словами партнера юридичної фірми Charles Russell Speechlys Вея Кана, який консультує заможні родини, окремі положення нового закону потребують уточнення. "Диявол криється в деталях", – зазначив юрист.

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Як писав УНІАН, Китай активно впроваджує автономні технології у будівництві та агросекторі: безпілотні машини вже використовують для прокладання доріг і польових робіт. У сільському господарстві прикладом став електричний трактор Honghu T70, який самостійно виконує польові роботи та одночасно збирає агрономічні дані.

Також ми розповідали, що Китай розпочав будівництво найбільшої у світі гідроелектростанції на річці Ярлунг Цангпо, потужність якої має перевищити греблю "Три ущелини" втричі. Проєкт забезпечить виробництво близько 300 млрд кВт·год електроенергії щороку та постачання її до східних провінцій і дата-центрів.

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