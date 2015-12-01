ПриватБанк вивів Україну в європейські лідери безготівкових розрахунків

Як повідомила прес-служба банку, у жовтні 2015 року ПриватБанк встановив черговий національний рекорд – обсяг безготівкової оплати товарів і послуг через мережу POS-терміналів банку становив 6,16 млрд грн. З початку року обсяг безготівкової оплати покупок у мережі банку виріс на 43%, і, за даними статистики компанії MasterCard, дозволив Україні вийти на третє місце в Європі за зростанням кількості транзакцій за пластиковими картками.

«Україна швидкими темпами наздоганяє провідні європейські країни за рівнем безготівкових розрахунків і вже входить до десятки країн континенту, жителі якої найчастіше використовують картки для оплати товарів і послуг, – говорить заступник Голови Правління ПриватБанку Роман Негинський. – Більшість наших терміналів підтримують оплату безконтактними картками, і ми раді, що завдяки цьому сьогодні Україна посіла 4-е місце серед усіх країн Європи за рівнем розвитку інноваційних безконтактних платежів».

ПриватБанк є лідером в Україні з розвитку мережі POS-терміналів. Сьогодні в українських торгових точках працює 117 тисяч терміналів банку. У кожному другому магазині, де працює POS-термінал ПриватБанку, у разі оплати карткою можна отримати бонус до 20% від вартості покупки, а в кожному четвертому – розрахуватися за товари за допомогою програми розстрочки.

За даними банку, більше половини від загального обсягу безготівкових витрат українців (52,9%) припадає на оплату покупок у продуктових магазинах і супермаркетах, а середня сума покупки в супермаркетах – 98 грн. Також українці активно оплачують картками одяг і взуття (10,1%), паливо на АЗС (8,1%), електроніку та побутову техніку (7,2%) і ліки в аптеках (6,9%).