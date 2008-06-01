Дитячий фестиваль клоунади відбувся в Чернігові

У Чернігові проходять просвітницькі, культурно-мистецькі та спортивні заходи, присвячені Міжнародному Дню захисту дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, у Центральному міському парку культури і відпочинку проходить свято для дітей, організоване міською владою та громадськими організаціями.

Для юних жителів міста організовані конкурси, змагання, переможці яких отримують солодощі, а також квитки на атракціони парку.

У рамках свята пройшов міський дитячий фестиваль клоунади. Як повідомив художній керівник арт-шоу "Балаганчик" Олег ПОСПОЛІТАК, фестиваль проводився з метою виявлення серед чернігівських школярів обдарованих дітей, які хочуть працювати в оригінальному жанрі.

Дитячий фестиваль клоунади фінансувався з міського бюджету як проект, що переміг у конкурсі проектів, запропонованих громадськими організаціями міста.

"Якщо буде традицією, то дитячі студії будуть представляти свої кращі здобутки", - сподівається О.ПОСПОЛІТАК. Він також зауважив, що клоуни з арт-шоу "Балаганчик" працюватимуть для дітей у парку протягом 6 годин.

За даними міського відділу у справах сім`ї та молоді, свої програми до Міжнародного Дня захисту дітей підготували клуби за місцем проживання, а міський Центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді спільно з волонтерами з громадських організацій відкрив третій сезон ігротек "Відпочиваємо здорово".

Громадські організації організовують розваги та змагання для дітей у різних мікрорайонах Чернігова.