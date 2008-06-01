12 людей загинули у зіткненні вантажівки, автобуса і таксі

Щонайменше 12 осіб загинуло, 12 одержали травми різного ступеня тяжкості в результаті зіткнення трьох автомобілів в єгипетській провінції Бені-Суейф, повідомляє Newru з посиланням на агентство MENA.

Інцидент стався в неділю на трасі Каїр-Асьют в районі населеного пункту Біба на південь від єгипетської столиці. Зіткнулися автобус, невелика вантажівка і таксі.

За попередньою інформацією, вантажівка несподівано виїхала на смугу руху, по якій їхав автобус, що і призвело до зіткнення. Всі загиблі і постраждалі - місцеві жителі.

Губернатор провінції Бені-Суейф, на території якої сталася аварія, розпорядився виплатити компенсації сім`ям загиблих і потерпілим.

Щорічно в Єгипті в результаті аварій на дорогах гине близько 6 тисяч осіб, більш як 30 тисяч травмуються і калічаться. Серед основних причин ДТП фахівці називають недотримання водіями правил дорожнього руху, зокрема, швидкісного режиму, а також незадовільний технічний стан транспорту.